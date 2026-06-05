Глава Перми проверил, как идет ремонт соцобъектов в Свердловском районе

Фото: канал Эдуарда Соснина в МАКС

Благодаря национальному проекту «Молодежь и дети», городской программе «Доступное и качественное образование» и содействию региональных властей ведётся ремонт в учебных заведениях «Спутник» и №76.

Глава Перми Эдуард Соснин организовал выездной строительный штаб в Свердловском округе. Градоначальник осмотрел здание коррекционной школы «Спутник» по улице Новосибирская, 3. В этом образовательном учреждении идёт большой капитальный ремонт. Площадь объекта превышает 1,6 тыс. квадратных метров. Готовность объекта - 57 процентов. На объекте выполнена перепланировка для устройства помещений охраны и серверной. Параллельно идёт ремонт перекрытий, крыши и кровельного покрытия, выполняется внутренняя отделка, монтаж электричества, прокладываются трубы водоснабжения и канализации, монтируются отопление, вентиляция и слаботочные сети. Ожидается, что ремонт закончат к началу осени.

Фото: канал Эдуарда Соснина в МАКС

Кроме того, Эдуард Соснин проинспектировал, как идёт капремонт в школе №76 (Гусарова, 4). Общая площадь этого здания — свыше 4,3 тысячи кв. метров. На этом объекте подрядная организация только недавно начала работы. Сейчас здесь разбирают кровлю, оконные рамы, дверные коробки, полы, снимают штукатурку и плитку со стен во всех комнатах. Подрядчик уже приступил к возведению кирпичных перегородок, установке кровли и укреплению колонн с проёмами. Снаружи здания планируется отремонтировать фасад, кирпичную кладку, оштукатурить цоколь, привести в порядок входные группы, крышу и стропильную систему, утеплить чердачное перекрытие. Внутри предстоит перепланировка кирпичных перегородок, установка противопожарных перегородок, замена дверей и окон, ремонт стен, потолков, полов, внутренних лестниц и инженерных сетей. По плану, все работы завершат до конца этого года.

Фото: канал Эдуарда Соснина в МАКС

Отметим, что в текущем году в Перми капитально отремонтируют 18 школ и одно дошкольное учреждение.

– Обновление школ – важная часть нашей работы. Юные пермяки должны учиться в новых и современных помещениях, в которых будут получать знания и навыки, – отметил в ходе выездного строительного штаба глава Перми Эдуард Соснин.

Помимо этого, во время той же поездки мэр Перми Эдуард Соснин побывал в центре автоматизированного управления производством «Новогор-Прикамье». Он изучил функционирование цифрового аналога системы водоснабжения.

Фото: канал Эдуарда Соснина в МАКС

Интерактивная схема городских сетей подачи воды и канализации обновляется в реальном масштабе времени. Эта система демонстрирует аварийные участки и показатели давления воды у соседних домов. Функционирование центра позволяет бригадам быстро выезжать на устранение неисправностей.