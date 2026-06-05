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НовостиОбщество5 июня 2026 11:43

В Прикамье прокуратура добилась положенных выплат 10 медикам на 1,7 млн рублей

В прокуратуру обратились сотрудники медучреждения из Краснокамска
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Краснокамска восстановила трудовые права 10 сотрудников одного из медучреждений Краснокамска. Медики оказывали специализированную медицинскую помощь пациентам в условиях стационара.

Надзорный орган установил, что медработники не получали специальную социальную выплату, несмотря на наличие права по закону. В целях защиты трудовых прав прокурор направил в суд исковое заявление о признании за ними права на получение специальной социальной выплаты.

Прокуратура также возложила на медицинскую организацию обязанности произвести выплату. Суд удовлетворил все выдвинутые требования.

«После прокурорского вмешательства медицинским работникам произведено перечисление специальной социальной выплаты на общую сумму более 1,7 млн рублей», – сообщила пресс-служба Прокуратуры пермского края.

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