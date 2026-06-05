В Пермском крае дожди будут лить еще не менее недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае на характер погоды в ближайшие окажут влияние циклоны. Синоптики не прогнозируют ливней, но дождь будет лить почти каждый день.

По данным Пермского ЦГИС, в предстоящую субботу ожидается небольшой дождь за исключением восточных частей Прикамье, где он окажется более интенсивным. В ночные часы местами возможен, днем прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, +16…+21 градус – днем.

В воскресенье, 7 июня, несмотря на выход циклонических масс, вновь пройдет дождь. Небо прояснится, температурный фон не изменится.

В понедельник, 8 июня, на территорию Прикамья из Республики Коми ворвется новый циклон. Ночью на северо-западе пройдет кратковременный дождь, днем кратковременный осадки перейдут на всю территорию региона. Температура воздуха ночью значительно не изменится, днем воздух прогреется от +19 до 24 градусов.

По предварительному прогнозу, 9–10 июня ожидаются умеренные дожди и понижение дневной температуры воздуха до +16…+21 градуса. Если заглянуть еще дальше, в Перми на День города и День России 12 июня будет комфортная погода. Столбик термометра днем преодолеет отметку + 20 градусов, будет облачно, пройдет дождь. Куда же без него!

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