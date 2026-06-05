Глава СКР затребовал доклад по делу о гибели девушки на заборе у бара в Перми

Спустя два дня после смерти Надежды следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Николай Оберемченко/Родные погибшей

Глава СКР Александр Бастыркин поручил представить доклад о результатах расследования гибели 18-летней Надежды Вожаковой.

- В социальных сетях вновь обсуждается история гибели 18-летней девушки в Перми, тело которой было обнаружено на металлическом заборе возле одного из баров. Отмечается, что в настоящее время расследование уголовного дела прекращено, а обоснованность данного решения ставится под сомнение, - говорится в сообщении информационного центра СКР.

18-летнюю Надежду Вожакову, напомним, нашли висящей на остром штыре забора у бара «Пиво, мясо» в Закамске 11 мая прошлого года. Полицейские сразу отбросили криминальную составляющую, предположив, что девушка пыталась перелезть через забор, сорвалась, упала на штырь и умерла. Позже источник "КП"-Пермь" рассказывал, что в деле о гибели Надежды появился свидетель, женщина, которой Надежда махала из окна. Подробности этой запутанной истории читайте здесь.

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