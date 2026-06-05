Краевое Минсвязи предупредило о схемах мошенничества с «Пушкинской картой»

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Средства «Пушкинской схемы» становятся легкой добычей для мошенников. Об этом предупредило краевое министерство информационного развития и связи. Есть случаи попыток завладеть деньгами через соцсети и мессенджеры.

Владельцам «Пушкинской карты» мошенники предлагают: купить инструкцию по снятию или переводу денег, продать данные карты и прислать код о подтверждении операции, купить билет на «особом» сайте со скидкой, оплатить билет и не идти на мероприятие для возвращения части средств наличными.

Любые махинации с «Пушкинской картой» могут привести к ее блокировке и исключению из программы до трех лет, административной и уголовной ответственности.

«Родителям необходимо регулярно объяснять детям, что любые предложения снять деньги с «Пушкинской карты», перевести их на другой счет или получить наличные в обмен на покупку билетов являются мошенническими», – напомнили в Минсвязи Прикамья.

Ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам номер и срок действия карты, CVС код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс от банка. Если данные карты попали к мошенникам, ее необходимо заблокировать через приложение «ВТБ Онлайн» или позвонить на горячую линию банка по номеру «1000». Если деньги ушли мошенникам – написать заявление в полицию и обратиться в банк.

«Пушкинская карта» действует с 2021 года для молодых людей 14-22 лет. Ежегодно ее баланс пополняется на 5 тыс. руб. за счет федерального бюджета. Картой можно оплатить билеты в театры, музеи, кинотеатры, филармонии, выставочные залы, дома культуры и другие учреждения.

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