С начала года жители Перми приватизировали 240 жилых помещений

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С начала года от жителей Перми поступило 336 заявлений на приватизацию жилья. По итогам рассмотрения по 240 жилым помещениям заключены договоры безвозмездной передачи и оформлено право собственности. 408 пермяков стали владельцами жилых помещений общей площадью порядка шести тысяч квадратных метров. Такие данные приводит городское управление жилищных отношений.

В мэрии пояснили, что приватизации не подлежат аварийные квартиры, ведомственные жилые помещения и комнаты в общежитиях. При этом муниципальные общежития уже переведены в многоквартирные дома.

Управление жилищных отношений напоминает, что каждый гражданин может единожды бесплатно получить жилье из муниципального фонда. Несовершеннолетние, ставшие собственниками, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию после достижения 18 лет.