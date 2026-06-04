Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 16:08

Делегация Пермского края принимает участие в ПМЭФ-2026

Участники проведут переговоры с руководством крупных промышленных холдингов и госкорпораций
Екатерина ПАЛКИНА
Фото: сайт Правительства Пермского края

Фото: сайт Правительства Пермского края

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным начала работу на Петербургском международном экономическом форуме-2026. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На площадке форума участники проведут переговоры с руководителями компаний, которые реализуют крупные инвестпроекты в Прикамье, а также обсудят совместное сотрудничество с другими регионами страны.

Сегодня, 4 июня, Пермский край подписал соглашение с Ненецким автономным округом. В рамках сотрудничества округ готов использовать разработки Пермского НОЦ в сфере цифровых технологий, ЖКХ и экологии. Кроме того, глава Прикамья принял участие в деловой сессии. Главными темами обсуждения стало развитие скоростных автомобильных дорог, конкурентоспособной транспортной сети, бесшовной логистики и увеличение скоростных лимитов на федеральных трассах.

В пятницу, 5 июня, состоится центральное событие ПМЭФ-2026. В этот день пройдет пленарное заседание, в котором примет участие президент Владимир Путин.