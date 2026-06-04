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НовостиОбщество4 июня 2026 15:20

С начала года вырос оборот розничной торговли в Прикамье

Общая сумма составила 298,8 млрд рублей
Екатерина ПАЛКИНА

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За четыре месяца текущего года в Пермском крае вырос оборот розничной торговли. По данным Пермьстата, в январе-апреле он составил 298,8 млрд рублей. Это на 5,6% больше по сравнению с показателем прошлого года.

На долю непродовольственных товаров приходится 51,7%, а на долю пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, - 48,3%. В большей степени оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка.

При этом оборот общественного питания за январь-апрель в Прикамье снизился на 4,7%. Согласно отчету статистического ведомства, его сумма составила 21 млрд рублей. Отмечается, что на начало мая запасы товаров у розничных продавцов достигли 59,4 млрд рублей. Это равняется 43 дням торговли.