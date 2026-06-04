Жителей Перми ждут на бесплатных спортивных занятиях с тренером

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермь подключилась к краевому проекту «Тренер нашего двора». Администрация города сообщила о проведении бесплатных спортивных занятиях на трех площадках. Всех желающих приглашают приобщиться к активному образу жизни каждый вторник и четверг до 31 августа.

Для тренировок по общей физической подготовке подготовили открытую спортивную площадку на ул. Мира, 70Б. Занятия проведет опытный наставник с 19:30 до 20:15. На занятия по волейболу ждут с 19:30 до 20:30 на спортивной площадке ул. Лихвинская, 29 / ул. Самаркандская, 100; по футболу – в спорткомплексе по переулку Урожайный с 11:00 до 13:00.

«Для проведения занятий тренеры получили необходимое оборудование и инвентарь», – дополнили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Подробнее о проекте «Тренер нашего двора» и площадках можно узнать на портале «Управляем вместе». Проект направлен на создание доступной системы физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга для всех возрастов. В его рамках на открытых спортивных площадках проводят бесплатные тренировки с опытным наставником для всех желающих.