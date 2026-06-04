Глава Перми дал старт сезону летней занятости для молодежи города

Фото: сайт Администрации Перми (Сергей Петровых)

Администрация Перми уделяет особое внимание временной летней занятости молодежи города в возрасте от 14 до 25 лет. В этом году проект «Пермское трудовое лето» стартовала в 25-й раз.

Торжественное открытие нового сезона состоялось в Доме молодежи. В церемонии приняли около 500 активистов из «Отрядов мэра», трудовых отрядов подростков, Движения первых и районные отрядов летней занятости молодежи.

К участникам с приветственным словом обратился глава Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что юбилейная программа «Отрядов мэра» приготовила много актуальных и интересных направлений занятости.

«Попробовав себя в той или иной профессии, вы сможете лучше представить свой дальнейший карьерный путь. Кто-то из вас, возможно, откроет новые горизонты для трудоустройства в будущем. Пусть эти дни добавят ярких красок в ваши будни и подарят вам ощущение того, что вы делаете важное и полезное дело для всего города», – подчеркнул в обращении Эдуард Соснин.

По данным департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, первая смена для 448 человек на базе Дома молодежи продлится до 15 июня. Следующие трудовые смены пройдут с 16 по 29 июня, с 6 по 17 июля, и с 20 по 31 июля. Общее число участников проекта по временному трудоустройству составит 1 080 человек.

Ребята получат возможность проявить свои навыки и предложить инициативы по различным направлениям. Проект «Пермское трудовое лето» включил восемь направлений: «Культурный дежурный», «Экодежурный», «Книжный фонд», «Медиаиндустрия», «Вожатый», «Консультант-экскурсовод», «Помощник инструктора по ЗОЖ», «Помощник декоратора-оформителя».

Участникам летней занятости предусмотрено вознаграждение – 2 570 рублей за 10 трудовых дней и питание. Подробнее узнать о расписании смен и участии можно в группе Дома молодежи.