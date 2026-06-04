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НовостиЗвезды4 июня 2026 13:00

Пермские театры завоевали награды Фестиваля театров малых городов России

Спектакль Чайковского театра стал абсолютным победителем
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Алла Платонова

Фото: Алла Платонова

Пермские театры успешно выступили на XXIII Фестивале театров малых городов России, который проходил в Сергиевом Посаде. Как сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова, из 15 театров-участников фестиваля треть представляли Прикамье.

Чайковский театр драмы и комедии стал абсолютным победителем в номинации «Лучший спектакль большой формы». Жюри высоко оценило спектакль «Коби Брайант», поставленный режиссером Петром Незлученко. Сам режиссер был удостоен специального приза жюри за яркие режиссерские решения.

Сразу две награды фестиваля завоевал Березниковский драматический театр. Актриса Мария Сидорова стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» за работу в спектакле «Дама с собачкой в городе Б.». А композитор Владимир Бочаров получил специальный приз Ассоциации театральных критиков «За звуковое пространство».

Победители конкурса по традиции будут представлять свои работы в Москве, на сцене Театра Наций.