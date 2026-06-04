Оператор мобильной связи и платформа операций с недвижимостью договорились о противодействия телефонному мошенничеству

Фото: пресс-служба МегаФона

Оператор МегаФон и платформа операций с недвижимостью Циан объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соглашение подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевая задача совместной работы — обезопасить пользователей от потенциально мошеннических звонков, а также схем, связанных с социальной инженерией. Циан предоставит оператору обезличенные данные о триггерных событиях: паттерны мошеннических звонков, география угроз, временные пики активности. МегаФон, в свою очередь, на базе этой информации, больших данных и собственной экспертизы разработает кастомное решение по защите клиентов. Такой подход позволит адаптировать защитные механизмы под специфику рынка недвижимости — в отличие от универсальных фильтров, система будет учитывать поведенческие маркеры, характерные для пользователей платформы.

Параллельно с вопросами безопасности стороны работают над интеграцией современных методов авторизации, которые обеспечат бесшовный и максимально безопасный вход в экосистему Циан.

Компании договорились о внедрении инструментов искусственного интеллекта для оптимизации коммуникации с клиентами. Использование интеллектуальных систем поддержки и аналитики позволит автоматизировать рутинные задачи, ускорить обработку запросов и персонализировать сервис.