В Мурманской области будет запущена первая private 5G в промышленности

Фото: МегаФон.

МегаФон и АО «Апатит» в рамках Петербургского международного экономического форума объявили о запуске проекта по созданию первой в стране Private 5G для обеспечения работы беспилотной карьерной техники в Заполярье. Соглашение о реализации подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков.

В рамках достигнутых договоренностей компании намерены совместно запустить в Мурманской области мультисетевую архитектуру, где процессы, ориентированные на соблюдение строгих KPI, будут работать в контуре 5G, а остальные действующие производственные сервисы и оборудование — бесшовно переведены в LTE. Это позволит одновременно ввести в эксплуатацию беспилотные карьерные самосвалы, используемые на открытых участках добычи руды в филиале АО «Апатит» в Кировске и создать защищенную среду для других дистанционно управляемых процессов.

Высокоскоростная сеть пятого поколения обеспечит эффективную передачу больших объемов данных с минимальной задержкой, что в перспективе позволит исключить человека из опасных зон, повысить безопасность и производительность труда, а также оптимизировать логистические цепочки.

- Промышленный сектор уже сформировал запрос на технологию 5G: без сверхнизкой задержки и гарантированной полосы невозможно масштабировать телеуправление техникой, видеоаналитику в реальном времени и высокоточное позиционирование, - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.