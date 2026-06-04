Новый туристический кластер на Байкале будет обеспечен телеком-инфраструктурой

Фото: Дарья Калинина.

МегаФон примет участие в развитии цифровой инфраструктуры туристических территорий, создаваемых в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Соответствующие договоренности оператор и правительство Иркутской области закрепили на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Соглашение также предусматривает совместные проекты в сфере экологии, безопасности и импортонезависимых технологий связи.

Документ подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В рамках договоренностей оператор обеспечит телеком-инфраструктурой и аналитическими сервисами туристические объекты, создаваемые в составе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает развитие всесезонных курортов на побережьях Балтийского, Чёрного, Азовского, Каспийского и Японского морей, а также на Байкале. В Иркутской области в проект включены две площадки — туристическая территория «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы и особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске.

Кроме того, сотрудничество будет направлено на внедрение цифровых решений для повышения комфорта и безопасности городской среды, реализацию экологических проектов, связанных с оздоровлением водоёмов, снижением объёма твёрдых коммунальных отходов и уменьшением вредных выбросов.