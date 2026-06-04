В Перми управляющая компания вернет жильцам 1,2 млн переплаченных рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила исполнения требований жилищного законодательства со стороны одной из управляющих компаний города. Поводом для проверки стали многочисленные обращения горожан.

В течение зимнего периода 2025-2026 годов управляющая компания произвела незаконное начисление платы за дополнительную услугу по уборке и вывозу снега с придомовых территорий. Решение общего собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов на их проведения отсутствовало.

По итогам проверки надзорный орган внес руководителю управляющей компании представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования собственникам помещений произвели перерасчет на общую сумму свыше 1,2 млн руб.

В отношении виновных лиц прокурор возбудил дела об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

«Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу», – сообщил Единый портал прокуратуры РФ.

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