Прикамье присоединилось к Неделе сохранения здоровья детей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России с 1 июня объявили Неделю сохранения здоровья детей. К тематической неделе Минздрава РФ присоединился Пермский край. Ее проведут в рамках Международного дня защиты детей.

Ведение здорового образа жизни является важнейшим условием для сохранения здоровья любого человека. Его важно поддерживать и укреплять с раннего детства. Главным посредником в этом должна стать семья. Родителям важно своим примером заложить установки на ведение здорового образа жизни. Ребенок должен понимать, что здоровье – важнейшая жизненная ценность.

Родителям также важно помнить о регулярных профилактических осмотрах своих детей и диспансеризации в установленные возрастные периоды. В краевом Минздраве отметили, что снизит риск развития патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Для профилактики инфекционных заболеваний не менее важны прививки. Для сохранения здоровья малыша играют регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и правильное питание.

«Задача родителей – заботиться о здоровье своего ребенка с самого рождения. Начать стоит с зарядки. Не обязательно привязывать ее к утру, гораздо эффективнее несколько раз в течение дня выделить время для простых и веселых упражнений», – уверены медики.

Для приобщения ребенка к здоровому образу жизни мамы и папы должны объяснить ему принципы здорового образа жизни – правильное питание, равномерное сочетание умственных и физических нагрузок, адекватные возрасту эмоциональные нагрузки.

Также в обязанности родителя входит привитие детям навыков безопасной жизнедеятельности, объяснение основ профилактических мероприятий.

С возраста 1 года до 17 лет дети должны проходить ежегодные обследования. Углубленные профосмотры проводятся у детей в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 13,14, 15, 16 и 17 лет. Все медицинские осмотры детей проводятся в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по полису ОМС в поликлиниках по месту жительства или в образовательных организациях.

Диспансеризация детей обеспечит воспитание здорового ребенка, оптимальное физическое и нервно-психическое развития. Ее эффективность зависит от регулярности проведения.

«Здоровье подрастающего поколения – это будущее здоровье всей страны. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях Пермского края, в частности, учебный процесс на всех уровнях выстраивается так, чтобы, сохраняя качество обучение детей, не нанести ущерба их здоровью», – отмечают специалисты Минздрава Прикамья.

Приоритетом современной государственной политики в рамках реализации нацпроекта «Семья» является охрана и защита семьи, семейных ценностей, сохранение и приумножение здоровья детей. Все это обеспечит их гармоничное развитие.

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