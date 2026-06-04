Водителям Прикамья выписали 34 тысячи штрафов за разговоры по телефону

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае на 70% выросло количество выявленных случаев разговоров водителей по телефону за рулем. Нарушения начали фиксировать с помощью систем видеофиксации с августа прошлого года.

Если в первые пять месяцев число нарушителей оказалось около 20 тыс., то с начала 2026 года количество выписанных штрафов превысило 34 тыс. Штраф при нарушении пользования телефоном составляет 1,5 тыс. руб. Сумма может быть уменьшена на 25% при его оплате в первые 30 дней с момента вынесения постановления.

Более 30% выявленных случаев водители пытаются оспорить, пишет «В курсе.ру» со ссылкой на краевой главк МВД. Из 921 поданной жалобы обоснованными признали 147.

Разговоры водителя по телефону рассеивают его внимание, он хуже контролирует дистанцию и скорость. Все это ведет к ДТП. Согласно Правилам дорожного движения РФ, водителю запрещено пользоваться телефоном во время движения телефоном, если он не оборудован системой громкой связи (hands-free).

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