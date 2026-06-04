Пермякам приходят фейковые сообщения о видеовстрече с губернатором

Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края

- В соответствии с поручением губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина направляем вам приглашение к участию в персональной видеовстрече, которая состоится 4 июня 2026 года, - такие сообщения приходят пермякам на почту, в мессенджеры, а кому-то даже звонят.

В пресс-службе администрации губернатора пояснили: такие рассылки не имеют отношения к официальным органам власти и являются мошенническими. Их цель — получить доступ к персональным данным, банковской информации и аккаунтам пользователей.

0 Доверяйте только проверенным источникам информации и не переходите по подозрительным ссылкам. Если у вас возникли сомнения в достоверности сообщения, уточняйте информацию на официальных ресурсах.

Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края

Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края

Напомним, над днях в соцсетях распространялись фейковые сообщения с губернатором, где он заявляет о приостановке продажи иностранной валюты в регионе.

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