В Прикамье подрядчик продолжает демонтаж старого Чусовского моста

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Под Пермь продолжается реконструкция старого Чусовского моста. Мостостроители разбирают железобетонные плиты. Он завершили демонтаж железобетонных плиты между опорами №1 и №5, прошли 236 метров из 336.

О ходе работ на путепроводе через реку Чусовую рассказал краевой Минтранс. Внутри моста подрядчик ведет устройство временных конструкций. Балки PERI необходимы для предстоящего бетонирования плиты проезжей части. Вместе с укладкой балок идет работа над усилением пролетных строений и ремонт опор.

Впереди предстоит поднятие моста до уровня нового с помощью специальных домкратов и наращивание существующих опор. Для этого применят метод шпренгельных конструкций для формирования вантовых натяжений пролетных строений.

Разница в высоте между мостами составляет 70 см. После окончания работ по наращиванию опор старый Чусовской мост опустят, он сравняется по высоте с новым.

Параллельно продолжается реконструкция четного пути железнодорожного путепровода перед мостом на перегоне «Левшино – Голованово». Демонтаж старой конструкции близится к завершению. Вторую половину путепровода реконструировали ранее, по ней возобновили движение поездов.

В районе поселка Пальники строители ведут дорожные работы на съездах в месте пересечения с железной дорогой, улицами Заводской и Молодежной. Подрядная организация также приступила к подготовке основания будущей дороги для прямого въезда на мост с трассы «Пермь – Березники».

Реконструкцию старого Чусовского моста и подъездов к нему подрядчик планирует завершить к середине 2027 года.

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