В Перми суд отправил двух малолетних воришек в Центр временного содержания

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Орджоникидзевский районный суд Перми поместил школьников 11 и 13 лет в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Подростки 5 марта 2026 года в группе с другими лицами совершили кражу в пункте выдачи заказов маркетплейса. Они орудовали по предварительному сговору.

После инцидента подростков поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. С родителями подростков провели профилактическую беседу, им вручили официальное предостережение и рекомендовали усилить контроль за поведением детей.

В их действиях подростков формально усматриваются признаки преступления по уголовной статье за открытое хищение чужого имущества. Однако из-за их возраста они не подлежат уголовной ответственности.

Суд оценил характер и тяжесть совершенного преступления, последующее поведение подростков, проведенные профилактические мероприятия и внутрисемейную ситуацию. Судебная инстанция пришла к выводу, что родители не могут обеспечить необходимую коррекцию поведения детей, и признала целесообразным и обоснованным помещение подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«Школьников поместили в центр на срок не более 30 суток с момента поступления», – сообщила пресс-служба районного суда.

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