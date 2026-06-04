Изучаем ДНК пермской экономики

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В мае в Перми стартовали события юбилейного, Х Городского исторического форума. В этом году его тема - «ДНК пермской экономики». Каждый год в рамках форума проходят разнообразные мероприятия: выставки, конференции, лекции… Организатором форума является Пермская городская Дума.

Главным событием форума традиционно становится научно-практическая конференция. В этом году она пройдет в аграрно-технологическом университете имени академика Д.Н. Прянишникова.

В программе конференции – пленарное заседание и работа 5 секций: «Промышленность, финансы, транспорт и здравоохранение: взаимодействие и эволюция», «Точки роста экономики города: промышленность и энергетика во второй половине ХХ века», «...Здесь будет город-сад: благоустройство города и сфера туризма в XX – XXI вв.», «Человеческий фактор в экономике города в различные исторические периоды» и «Экономика будущего: драйверы экономического развития современного мегаполиса».

Прийти и послушать доклады конференции может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться.

- Надеемся на активное участие профессиональных историков и тех, кто только начинает знакомиться с пермским прошлым. Научно-практическая конференция – это центральное событие форума, каждый год авторы докладов находят новые интересные темы для обсуждения, представляют свой взгляд на различные события нашей общей истории, рассказывают о людях, внесших вклад в развитие Перми, – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.