В сквере имени Михеева в микрораойне Парковый высадили кусты пышной серой спиреи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В День защиты детей пермская редакция «Комсомолки», компания «Орсо групп» и «ГорЗеленСтрой» высадили в сквере имени Владимира Михеева, в микрорайоне Парковый, 56 кустов пышной серой спиреи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Когда они расцветут, в сквере будет невероятно красиво. Ведь из всех спирей именно серую многие садоводы считают самой эффектной и необычной. После цветения усыпанные мелкими цветами ветки рассыплются фонтаном из середины куста, словно пенные брызги. А еще спирея стойкая, долгоживущая и надежная, поэтому она будет радовать своей красотой долгие-долгие годы.

- Быть застройщиком — это не просто строить дома, — говорит коммерческий директор «Орсо групп» Елена Каллю. — На нас возложена большая ответственность, ведь мы участвуем в формировании облика города на долгие годы. Поэтому мы особое внимание уделяем архитектуре наших объектов и благоустройству территории. Мы строим спортивные и детские площадки, дороги, высаживаем деревья и кустарники. И символично, что сегодня, в этот праздничный день, мы пригласили детей сотрудников «Орсо групп», чтобы вместе озеленить сквер, сделать его еще красивее и уютнее. Особенно важно и приятно, что заботливое отношение к нашему городу разделяют все без исключения сотрудники нашей компании. Хочется надеяться, что вот этот, пусть и небольшой, вклад в будущее нашего города станет поводом для гордости наших детей.

Елена Ювильевна Каллю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мероприятие прошло в рамках акции «Комсомолки» «Дари добро», суть которой делать наш город зеленее. И пока в Перми есть такие неравнодушные люди и компании, наши скверы будут цвести и пахнуть — спиреей, свежестью и добротой.

Посмотреть большой фоторепортаж с нашей посадки можно здесь.

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