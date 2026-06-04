В Перми школе №22 присвоят имя врача-офтальмолога Евгении Серебренниковой

Евгения Серебренникова с мужем и сыном (1893-1894). Фото: Государственный архив Пермского края

Общественный совет по топонимике при главе Перми рассмотрел инициативу жителей города. Пермяки предложили увековечить имя врача-офтальмолога Евгении Павловны Серебренниковой.

Общественный деятель и благотворитель стала инициатором создания в Перми первого на Урале училища для слепых детей. Инициативная группа пермяков предложила присвоить имя Евгении Серебренниковой МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» на ул. Сибирской, 80.

Жители Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по предложенной инициативе в городской департамент культуры и молодежной политики по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: dkmp@perm.permkrai.ru

Училище для слепых детей открыли в 1890 году. Сейчас в историческом здании Перми находится школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков. В годы Первой мировой войны в нем организовали госпиталь. С началом Гражданской войны училище эвакуировали в сельскую местность - подсобное хозяйство учреждения.

В свое здание на ул. Сибирской, 80 училище больше не вернулись. Ему выделили другое помещение. В 1919 году в помещении школы работала школа-коммуна, через шесть лет ее преобразовали в школу-семилетку.

В годы Великой Отечественной войны в школе разместился эвакуационный госпиталь №1719, в 1950-е годы ее место заняла женская гимназия. С 1960 года начала работу школа №22 с преподаванием ряда предметов на французском языке.

Евгения Солонинина родилась 10 декабря 1854 года в Екатеринбурге в семье горного инженера. В 1876 году вышла замуж за студента-пермяка Павла Серебренникова. В Пермь супруги переехали в 1885 году.

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