В Прикамье число пострадавших от клещей выросло еще на 2 тысячи человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжает период активности клещей. За прошедшую неделю с 27 мая по 3 июня в медучреждения региона обратились еще 2 166 пострадавших от укусов опасных для здоровья насекомых. Количество обращений выросло с 5 579 до 7 745, включая 1 250 детей.

По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали 45,8% случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, 3,3% – моноцитарным эрлихиозом человека, 0,7% – гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,7% – клещевым вирусным энцефалитом.

В 43% случаев присасывания клещей произошли при посещении индивидуальных садов, в 39% –посещении леса, 17% – на придомовой территории. Еще один процент пришелся на другие территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ – 1 077 обращений, Пермь – 891, Добрянский округ – 474.

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