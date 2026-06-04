В Перми задержали за мошенничество машиниста электровоза

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В Перми на подделке документов попался 27-летний машинист электровоза. В отношении железнодорожника Пермский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Подробности дела рассказала пресс-служба краевого суда.

В марте этого года транспортная полиция выявила хищения денежных средств, принадлежащих Свердловской дирекции тяги филиала ОАО «РЖД». Подозреваемым оказался ранее не имевший проблем с законом машинист. Задержанный работал на железнодорожном предприятии с 2021 года.

В ноябре 2024 года мужчина заключил с пожилой родственницей супруги фиктивный договор аренды о временном пользовании ее двухкомнатной квартиры в Перми. За нее он якобы ежемесячно оплачивал по 30,4 тыс. руб. В это время он совместно с женой постоянно проживал по месту регистрации в Краснокамском округе.

Фигурант дела убедил пожилую женщину в необходимости предоставления документа по месту работы и попросил поставить на нем рукописную подпись. Поддельный договор он предоставил по месту работы.

На протяжении последующих 11 месяцев мошенник получал для оплаты расходов по найму жилья от предприятия сумму, указанную в документе. Всего машинист незаконно получил от организации 334,4 тыс. руб.

Материалы уголовного дела после расследования поступили в Дзержинский районный суд Перми для принятия законного решения.

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