В Прикамье простятся с погибшим на СВО снайпером Дмитрием Молчановым

Фото: Администрация Еловского муниципального округа

Администрация Еловского муниципального округа сообщила о гибели участника СВО. Молчанов Дмитрий Владимирович погиб в октябре прошлого года.

Дмитрий Молчанов родился 9 мая 1989 года в селе Елово Еловского района Пермской области. В 2002 году переехал с родителями в Пермь, окончил девятый класс в школе №65. Продолжил обучение в профчилище №27 по специальности «Автослесарь».

В Перми Дмитрий Владимирович создал семью, в 2012 году родилась дочь Алина. В последнее время работал пескоструйщиком ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В апреле 2025 года Дмитрий Молчанов заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Проходил службу снайпером отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты в звании рядовой. В мае получил тяжелое ранение, прошел лечение в военном госпитале и вновь вернулся на передовую. Погиб в бою 26 октября 2025 года.

Администрация Еловского округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества. Церемония прощания состоится 4 июня с 10:00 в ритуальном зале села Елово на ул. Комсомольской, 17.

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