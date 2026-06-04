В России рейтинг по развитию ГЧП возглавили Москва и Прикамье

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Минэкономразвития РФ подвело итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2025 год. Возглавляют список Москва и Пермский край. Рейтинг сформировали по оценке трех факторов.

В число оценочных факторов вошли – динамика реализации проектов ГЧП в 2025 году, накопленный опыт реализации и вовлеченность органов власти в проекты. В Пермском крае основной объем инвестиций по действующим концессионным соглашениям на 1 апреля 2026 года приходится на социальную сферу с объемом 103,2 млрд рублей или 58% от всех инвестиций, транспортную сферу – 41,9 млрд руб. (23%), сферу ЖКХ – 33,3 млрд руб. (19%).

Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что для привлечения инвестиций в Прикамье используют все возможные механизмы, включая специальные инвестиционные контракты и инструмент приоритетных инвестиционных проектов. При использовании инструмента комплексного развития территорий (КРТ) регион дополнительно получает социальную инфраструктуру.

«В Прикамье заключен 51 договор КРТ, в рамках которых инвесторы берут на себя обязательства по строительству новой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, 137 приоритетных инвестиционных проектов и 13 специнвестконтрактов», – сообщил губернатор.

На стадии реализации в Прикамье находятся 200 проектов государственно-частного партнерства с общим объёмом инвестиций 572 млрд руб. В рамках ГЧП только Пермском округе построили семь новых школ. В Перми открыли ледовую арену «Красная машина», продолжается возведение спортивной арены на 10,5 тыс. мест, межвузовского кампуса и онкоцентра.

ГЧП является сотрудничеством между государством и бизнесом. Частные компании привлекают для создания или реконструкции объектов общественной инфраструктуры с их последующей эксплуатацией. Бизнес инвестирует средства при заключении соглашений концессии и ГЧП.

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