В Прикамье с начала года выдали более 7 тысяч подарков для новорожденных

Фото: Министерство труда и социаьногго развития Пермского края

В Пермском крае с 2017 года проводится акция «Подарок новорожденному». В состав подарочного комплекта для малышей входят: всесезонное детское одеяло и одеяло-плед для коляски или люльки, комплект одежды и постельного белья, полотенце-уголок с варежкой для купания, комплекты легких и теплых пеленок.

По данным краевого Минтруда и соцразвития, с начала этого года в регионе выдали более 7 тыс. подарков для новорожденных. Вместе с ними семьи получили папку-открытку для свидетельства о рождении, памятный сувенир-медаль «Родившемуся в Пермском крае» и информационный буклет, календарь прививок, перечень мер социальной поддержки.

В число получателей комплектов вошли и родители новорожденных в Пермском муниципальном округе. В прошедших апреле и мае у них родились 132 малыша: в апреле – 60 детей, включая 29 мальчиков и 31 девочку; в мае – 72 ребенка, включая 35 мальчиков и 37 девочек.

Среди выбранных родителями имен оказались – Лейла, Ян, Салман, Эмилия, Оливия, Есения, Мия, Таисия, Эмилина, Мира, Асия, Арья, Демьян, Моника, Таина. В администрации округа дополнили, что самым востребованным необычным именем для девочки оказалось Есения. Оно было популярно в апреле и мае.

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