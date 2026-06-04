В Прикамье средняя цена литра бензина АИ-92 на начало июня превысила 64 рубля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на неделе с 26 мая по 1 июня остался бензин марки АИ-98, наиболее резкий рост на дизельное топливо.

По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 63,94 до 64,02 руб., АИ-95 – до 69,40 руб. (+0,10), АИ-98 остался на прежнем уровне – 94,91 руб. В среднем цена бензина за неделю выросла до 67,38 руб. (+0,09).

В ПФО самый дорогой бензин остался на заправках Пермского края. В целом по России средняя цена литра автомобильного топлива за неделю выросла с 67,53 до 67,83 руб., в Приволжском округе – с 65,60 до 65,99 руб.

По состоянию на 1 июня, резкий рост показала стоимость дизельного топлива: в Прикамье – на 30 коп. до 79,30 руб. за литр, ПФО – на 69 коп. до 76,20 руб., в целом по России – на 64 коп. до 79,46 руб.

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.

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