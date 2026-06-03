Пермь на следующей неделе ждут кратковременные отключения телерадиовещания

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский КРТПЦ сообщил о проведении ежегодных планово-профилактических работах на передающих станциях краевой сети цифрового вещания. На телебашне в Перми профилактики пройдут 9 и 10 июня с 10:40 до 17:00.

В один из дней этого периода этот период возможны кратковременные нарушения вещания до 2 минут по цифровым мультиплексам РТРС-1 и РТРС-2, до 30 минут – для всех радиопрограмм.

Трансляция с пониженной мощностью затронет радиопрограммы: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Радио Sputnik + Эхо М», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио 7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», Relax FM, «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Лайк ФМ», «Орфей».

«Работы включат проверку антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств, электросилового и прочего оборудования. Специалисты выполнят необходимые измерения и настройку качественных показателей передающего оборудования», – дополнили в радиотелевизионном передающем центре.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru