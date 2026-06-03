В Перми изменят расписание электричек на июньские праздники

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермская пригородная компания сообщила о расписании движения электропоездов в праздничные дни июня. Изменения введут начнут действовать с 11 по 18 июня.

Изменения затронут маршруты:

- № 6013 «Пермь-2 – Григорьевская» курсирует 12 июня, не курсирует 13 июня, с 14 июня по субботам;

- № 6015/6016 «Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2» курсируют с 11 июня по 14 июня, с 15 июня по пятницам, субботам и воскресеньям;

- № 6017/6018 «Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2» не курсируют с 11 по 14 июня, с 15 июня с понедельника по четверг;

- № 7168 «Пермь-2 – Кишерть» курсирует 11, 12, 14 июня, не курсирует 13 июня, с 15 по 18 июня, с 19 июня по пятницам, субботам, воскресеньям;

- № 6007 «Кишерть – Верещагино» курсирует 11, 12, 14 июня, не курсирует 13 июня, с 15 по 18 июня, с 19 июня по пятницам, субботам, воскресеньям;

- № 6009 «Пермь-2 – Верещагино» не курсирует 11, 12, 14 июня, курсирует 13, с 15 июня с понедельника по четверг;

- № 6191 «Кукуштан – Пермь-2» не курсирует с 12 по 14 июня, с 15 июня с понедельника по пятницу;

- № 6935/6932 «Чусовская – Рассоленко – Чусовская» не курсируют с 12 по 14 июня, с 15 июня с понедельника по пятницу;

- № 6945/6942 «Чусовская – Кын – Чусовская» курсируют с 12 по 14 июня, с 15 июня по выходным дням;

- № 7122/7121 «Яйва – Пермь-2» курсирует 12, 15 июня, не курсирует 13, 14 июня, с 15 июня по понедельникам и субботам;

- № 7124/7123 «Пермь-2 – Яйва» курсируют 11, 14 июня, не курсируют 12, 13 июня, с 15 по 18 июня, с 19 июня по пятницам, воскресеньям;

- № 7126/7125 «Кизел – Пермь-2» не курсируют 12, 15 июня, курсируют 13, 14 июня, с 16 июня со вторника по пятницу и по воскресеньям;

- № 7130/7129 «Пермь-2 – Кизел» не курсируют 11, 14 июня, курсируют 12, 13 июня, с 15 июня с понедельника по четверг и по субботам;

- № 7181 «Теплая Гора – Чусовская» курсирует 12 июня, не курсирует 13, 14 июня, далее курсирует с 15 июня по понедельникам и субботам;

- № 7182 «Чусовская – Теплая Гора» курсирует 11 июня, не курсирует 12, 13 июня, с 14 июня по воскресеньям и пятницам;

- № 7183 «Пашия – Чусовская» не курсирует 12 июня, курсирует 13, 14 июня, с 15 июня со вторника по пятницу и по воскресеньям;

- № 7184 «Чусовская – Пашия» не курсирует 11 июня, курсирует 12, 13 июня, с 14 июня с понедельника по четверг и по субботам;

- № 7188/7189 «Пермь-2 – Чусовская – Пермь-2» курсируют 12, 14 июня, не курсируют 13 июня, с 15 июня по субботам и воскресеньям.

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