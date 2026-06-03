В аэропорту Перми 3 июня задержали вылет рейсов в Санкт-Петербург

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация утром 3 мая вводили временные ограничения на вылет и прием воздушных судов из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Работу воздушной гавани восстановили через пять часов после их введения в 10:37.

Аэропорт перешел на режим работы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Изменения в расписании затронули несколько авиарейсов, включая направление «Санкт-Петербург – Пермь».

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») на несколько часов задержали вылет авиарейсов в Санкт-Петербург: ДР 570 – 05:40 до 12:40, FV 6582 – с 06:00 до 22:00. Аэропорт «Пулково» после снятия ограничений восстановил вылет и прием воздушных судов.

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