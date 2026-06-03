Пермячка заплатит штраф за драку с полицией в аэропорту «Большое Савино»

Фото: Центральный МСУТ СК России

Пермский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 48 летней жительнице Перми. Женщину признали виновной в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»).

В сентябре 2025 года ночью пермячке отказали в регистрации на рейс из за алкогольного опьянения и нарушения общественного порядка. В здании аэропорта она использовала нецензурную лексику и оскорбляла окружающих.

Сотрудник аэропорта пытался успокоить женщину. После безуспешных попыток он вызвал наряд транспортной полиции. Прибытие сотрудников полиции не повлияло на поведение дебоширки. Она продолжила свое противоправное поведение.

При попытке полицейского пресечь нарушения, женщина оказала сопротивление и нанесла ему удары руками и ногами. Свои действия она сопровождала оскорблениями.

Доказательственную базу для вынесения судом обвинительного приговора собрал Центральный МСУТ СК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя Пермской транспортной прокуратуры и данных о личности подсудимой суд назначил жительнице Перми наказание в виде штрафа 50 тыс. руб.

Ранее «КП-Пермь» сообщила о потасовке нетрезвой женщины с полицией в аэропорту.

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