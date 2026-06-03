В Пермский край завезли около 3 тысяч тонн свежих томатов из регионов России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о поставках свежих томатов в Прикамье с 1 января по 31 мая 2026 года. Общий объем из регионов России составил 2 905 тонн овощей.

Каждая поступившей на территорию Пермского края партия продукции сопровождалась карантинным сертификатом. Их оформили в регионе отправления. Сертификат удостоверяет соответствие партии подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям. Его выдают федеральные органы исполнительной власти. На них возложен надзор за продукцией при перемещении по территории страны.

Основными поставщиками свежих томатов с начала года стали Волгоградская, Ульяновская и Челябинская области, Республики Татарстан и Мордовия.

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