Звездный простится с погибшим на СВО командиром взвода Дмитрием Овчинниковым

Фото: Администрация ЗАТО Звездный Пермского края

Поселок Звездный 4 июня простится с погибшим в зоне проведения СВО земляком. Капитан Овчинников Дмитрий Юрьевич проходил военную службу командиром мотострелкового взвода.

О вехах жизни боевого офицера рассказала администрация ЗАТО Звездный. Дмитрий Овчинников родился 27 сентября 1974 года в Перми-76 Пермской области. В 1981 году стал первоклассником школы №128, в 1990 году продолжил учебу в вечерней школе.

После школы работал в военном автопарке учеником моториста. В 1991 году уволился и поступил в Пермское ВАТУ. По окончании военного училища получил специальность «Техник-электрик авиационного оборудования, технических средств воздушной разведки и объективного контроля».

Проходил службу по контракту в Приморском крае, в составе миротворческих сил – на территории Таджикистана. В 1997 году создал семью. С супругой Руфиной Рустамовной воспитывал дочь Ирину и сына Вадима. В 2000 году Дмитрий Овчинников приступил к службе в отделе милиции села Кукуштан. Через 10 лет окончил службу в звании капитана милиции.

В июне 2023 года Дмитрий Юрьевич принял решение о военной службе в зоне СВО. За три года его ратный подвиг отметили медалями: «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За воинскую доблесть» II степени, «Участник специальной военной операции», «За отвагу». Погиб 15 мая 2026 года под населенным пунктом Ямполь на Донбассе.

«Дмитрий Юрьевич всегда был позитивным и любил жизнь, любил близких и друзей. Он всегда был любящим сыном и мужем, любимым отцом. Учил честности, справедливости и любви к Родине. Всегда был честным и добросовестным другом, на которого можно было в любую минуту положиться, и не было сомнений, что он откажет в помощи», – рассказали о погибшем земляке поселковые власти.

Прощание с погибшим защитником Отечества состоится 4 июня с 11:00 во Дворце культуры ЗАТО Звездный. Администрация поселка выражает соболезнования родным и близким земляка, скорбит и разделяет боль утраты.

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