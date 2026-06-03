В Прикамье дисквалифицировали директора управляющей 31 домом компании

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

ИГЖН Пермского края дисквалифицировала на шесть месяцев директора управляющей компании ООО «Набережная». УК управляет 31 многоквартирным домом в Березниках.

Руководитель управляющей компании грубо нарушил лицензионные требования. Он допустил подтвержденную судебными актами задолженность перед ресурсоснабжающей организацией ООО «Березниковская водоснабжающая компания».

«Сумма долга превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг холодного водоснабжения, поставляемого в целях содержания общего имущества многоквартирных домов», – сообщила краевая инспекция.

Ранее директор «управляйки» уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Ему назначили штраф на общую сумму 175 тыс. руб.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru