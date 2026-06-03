Скончалась известная по фильму «Реальные пацаны» актриса Елена Панджариди

Фото: Драматический театр «Большая Медведица» | ВКонтакте

В медиасфере Перми появилось печальное известие. Стало известно о смерти после продолжительной болезни актрисы Елены Панджариди. Свою известность она прибрела в театральных постановках на сцене родной Перми и Москвы, в также популярных телесериалах.

О смерти актрисы 21 мая сообщил Драматический театр «Большая Медведица». Елена Панджариди страдала от онкологического заболевания. Сегодня ей исполнился бы 61 год.

В конце прошлого года в своих соцсетях она написала: «Год был хорошим. Спасибо ему и Богу за все. Правда, болезнь еще не отступила, но победим!!! Победа будет за нами во всех сферах!!! Были поездки, съемки, спектакли со студентами. Я герой выпускных четырех с половиной cпектаклей. 2026 – выпуск…»

Елена Панджариди более 20 лет работала в Пермском драматическом театре, снималась в сериалах «Реальные пацаны», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы» – всего более 30. Затем переехала в Москву, в конце марта этого год актриса еще выходила на сцену.

В театре «Большая Медведица» Елена Панджариди служила с самого его основания – с 216 года. Она успевала сниматься в кино и сериалах, преподавала актерское мастерство и сценическую речь, была мастером актерского курса в университете «Синергия». Выпустила несколько прекрасных спектаклей. Студенты ее обожали.

«Последние три года Елена отважно боролась с тяжелой болезнью, но продолжала выходить на сцену, сниматься и преподавать. Она очень хотела жить и приносить людям радость и добро. Наш театр осиротел. Впервые. Мы все скорбим и не верим в случившееся», – говорится в некрологе театра.

У Елены Панджариди остались дочь и внук. Ее похоронили в Перми.

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