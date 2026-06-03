Пострадавшая в веревочном парке пермячка получит компенсацию 1,6 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Индустриальный суд Перми вынес наказание 38-летнему инструктору по альпинизму. Он не обеспечил безопасность посетительнице веревочного парка на территории города.

Мужчина организовал в Перми спортивный клуб для желающих обучаться скалолазанию. Для поведения физкультурно-оздоровительные занятий он с 2023 года выбрал территорию веревочного парка «Ранчо» на ул. Встречной, 33А/2 в Перми.

Новички брали у него уроки по освоению трассы за 3,5 тыс. руб. На одно из групповых занятий 14 октября 2023 года пришла 40-летняя жительница города. Во время тренировки она с ведома и согласия инструктора приступила к спуску по веревке с 10-метровой высоты.

На скалодроме женщину сопровождали помощники инструктора. Они не обладали должной квалификацией и не проконтролировали надежность крепления веревочной станции к балке. Сам организатор аттракциона в это время находился в другой части парка.

ЧП произошло моментально. Начинающая альпинистка самостоятельно пристегнула карабин обвязки к петле, развернулась спиной и оттолкнулась от снаряда. За считанные секунды женщина сорвалась вниз вместе со страховочными тросами. В результате падения она получила множественные переломы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Суд установил вину инструктора. Подсудимый оказывал возмездные услуги с недопустимым риском для жизни и здоровья. С пострадавшей женщиной он заключил устный договор. Она не обладала специальными знаниями и навыками, предотвратить падение самостоятельно не могла. Пермячка всецело и полностью полагалась на профессионализм инструктора.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. В пользу пострадавшей осужденный также должен выплатить: 1 млн руб. – компенсация морального вреда, 263 тыс. руб. – возмещения материального ущерба.

«Приговор не вступил в законную силу», – сообщила пресс-служба Индустриального районного суда.

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