В Перми вручили ключи от квартир новоселам «Дома полиции»

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми 2 июня прошла торжественная церемония открытия жилого многоквартирного дома на ул. Кронштадской, 37Б. Новоселам вручили ключи от 133 квартир. Более половины из них – семьи сотрудников, пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел Прикамья. В церемонии передачи ключей принял участие глав региона Дмитрий Махонин.

Достройкой объекта занималась Корпорация развития Пермского края. По информации компании, 69 квартир предоставили по договору социального найма очередникам, состоящим на жилищном учете с 1991 по 2005 годы.

Новоселами стали 60 семей пенсионеров МВД России, семь семей действующих сотрудников, две семьи работников органов внутренних дел. Ключи от новых квартир также вручили семьям, относящимся к льготным категориям населения, включая 16 ветеранов боевых действий, три участника СВО и члены семей погибших военнослужащих, девять многодетных семей. Остальные квартиры в дальнейшем передадут действующим сотрудникам органов внутренних дел.

Новый многоквартирный дом находится в развивающемся районе Перми. Для его жителей создали комфортную среду. Рядом находятся школа «Флагман», детсад «Талантика», обновленный экстрим-парк и легкоатлетический манеж «Спартак».

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