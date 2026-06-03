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НовостиОбщество3 июня 2026 10:19

Школьники из Перми поборются за звание «Умнее всех»

Трое пермских ребят примут участие в интеллектуальном телешоу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: телеканал "Пятница!"

Фото: телеканал "Пятница!"

16-летние пермские школьники Роман Сотонин, Михаил Кордон и Александра Сивкова стали участниками интеллектуального телешоу «Умнее всех» (0+), в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом.

Во время телевикторины ребята проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. Победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

Все трое пермяков уже успешно участвовали в этом телешоу. Роман Сотонин вышел в финал третьего сезона, Михаил Кордон - финалист пятого сезона, а Александра Сивкова была победителем четвертого сезона «Умнее всех».

Показ шоу с участием юных пермяков состоится 4 июня в 22:00 на телеканале «Пятница!».