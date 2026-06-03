Плату за посещение Усьвинских Столбов и Каменного города поднимут

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Правительство Пермского края планирует увеличить плату за посещение особо охраняемых территорий региона. Напомним, в феврале прошлого года стоимость посещения ООПТ в Пермском крае была повышена до 150 рублей с одного человека за три дня. Сейчас проектом постановления планируется дифференцировать плату.

За посещение природного парка «Пермский», в который входят участки реки Вишеры, камни Ветлан, Говорливый, Писаный; река Усьва, Шумихинские скалы, Усьвинские Столбы, Каменный город и другие природные достопримечательности, планируется взымать 300 рублей. За подъем на Колчимский камень или Полюд - 200 рублей. Дороже всего обойдется пребывание на Кваркуше и в Ординской пещере - 500 рублей.

Есть категория людей, которые освобождены от платы за посещение ООПТ Пермского края, но должны оформить бесплатное разрешение. В частности, это жители населенных пунктов, входящих в границы ООПТ, а также пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста до 18 лет, малоимущие и многодетные семьи и другие лица, относящиеся к льготным категориям населения.