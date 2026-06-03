В пермских скверах установят 28 теннисных антивандальных столов

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В Перми городские власти объявили тендер на закупку 28 теннисных антивандальных столов. На эти цели выделено почти 3,5 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, теннисные столы должны быть изготовлены из армированного бетона или камня, быть устойчивы к погодным условиям и вандализму.

Теннисные столы будут установлены в парках и скверах Перми, в том числе в сквере Авиаторов, на пересечении улиц Гашкова и Ивана Франко, на бульваре по улице Крупской, в саду Декабристов, у Дворца культуры им. С.М. Кирова, в сквере имени П. Морозова и сквере имени актера Георгия Буркова.

Срок исполнения контракта - 30 дней.