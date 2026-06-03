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НовостиПроисшествия3 июня 2026 6:43

В Прикамье спустя 19 лет задержали убийцу пенсионерки

Женщина зарезала соседку за 600 рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чайковском следователи направили в суд дело об убийстве и разбое, совершенных в 2007 году. Убийство в 2007 году совершила 19-летняя девушка. Она пришла в квартиру 68-летней пенсионерки и около 20 раз ударила ее ножом. После этого перерыла всю квартиру в поисках ценностей. Но нашла только кошелек с 600 рублями. Убийца забрала деньги и скрылась.

Окровавленный нож и свою одежду она уничтожила. А на похищенные деньги купила наркотики.

В 2007 году раскрыть убийство не удалось. Но в апреле 2026 года следователи установили личность преступницы благодаря показаниям очевидцев, которые ранее молчали об обстоятельствах убийства.

Женщина была арестована. Следствием собрало в отношении ее достаточное количество доказательств. Уголовное дело направлено в суд.