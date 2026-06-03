В Перми на эспланаде пройдет краевой Сабантуй

Фото: permkrai.ru

7 июня на эспланаде в Перми пройдет краевой Сабантуй (0+) - традиционный праздник татар и башкир, посвященный окончанию весенних полевых работ.

Он начнется в 12 часов с парада участников. В 13.00 состоится концерт с участием творческих коллективов Прикамья и Татарстана. В это же время пройдут соревнования по национальной борьбе на поясах «Корэш». Победитель получит звание «Батыр Сабантуя» и ценный приз. Все желающие смогут посоревноваться в поднятию гири, бегу с коромыслом, перетягиванию каната, бою мешками и другим традиционным забавам.

Будет работать ярмарка. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и национальным играм. Завершится Сабантуй дискотекой.

Вход на все мероприятия свободный.