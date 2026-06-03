Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ДТП с автобусом в Перми

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Днем 1 июня на Гайве рейсовый автобус «ЛиАЗ» маршрута № 73 врезался в бетонный забор на улице Васнецова. По предварительным данным, 63-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса. Одна из них- 83-летняя пенсионерка – была госпитализирована.

По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В рамках расследования будет дана правовая оценка соблюдению норм безопасности при перевозке пассажиров,- сообщили в пресс-службе ведомства.