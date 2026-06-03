В Перми установят новые остановки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ждать автобусов пермякам будет комфортнее: в городе установят новые остановочные павильоны. Как сообщили в городском департаменте транспорта, в ближайшие 2 недели заменят павильоны на остановках автобуса: «Поликлиника им. Пичугина» и «Сквер им. конструктора Калачникова»- на обеих сторонах, на остановке «Дворец спорта «Молот» - на улице КИМ, на остановке «Улица Сибирская» - на улице Пушкина.

- На остановках «Улица Балхашская» и «Улица Газеты «Звезда» заменим изношенные павильоны конструкциями из резервного фонда, - рассказали в департаменте. - На остановке «Улица Целинная» в районе Кадетской школы №1 установим павильон из резервного фонда. Ранее павильона там не было.

Также департамент предупреждает, что на обустройство каждого павильона потребуется несколько дней, поэтому пассажирам придется испытать временные неудобства.