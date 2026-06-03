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НовостиОбщество3 июня 2026 3:46

В Перми суд закрыл кафе с шаурмой из-за антисанитарии

Деятельность заведения приостановлена на 45 суток
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кафе Shaurma, находящееся на улице Одоевского в Перми, закрыто из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда, владелец кафе был признан виновным в совершении административного правонарушения. Решением суда деятельность кафе из-за антисанитарии приостановлена на 45 суток.

Это далеко не первый случай в этом году, когда после проверок регионального управления Роспотребнадзора была временно приостановлена деятельность заведения общественного питания. В мае на 30 суток было закрыто кафе «Шаурмания» на улице Карпинского. А в феврале из-за нарушений санитарных норм Роспотребнадзор временно приостановил работу сразу семи пермских заведений общепита.