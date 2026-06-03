В Прикамье вновь ожидаются грозы и ливни

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 2 июня в Перми и ряде районов Прикамья прогремели грозы с ливнями. Грозовой сезон продлится и сегодня, 3 июня. По данным пермского Гидрометцентра, они будут сопровождаться сильными порывами ветра. При этом температура днем +16…+21°С, в Перми - около + 18°С.

Завтрашний день – 4 июня - станет самым сухим днем за всю неделю, при этом воздух потеплеет до +20…+22°С.

А в пятницу из-за циклона, идущего с Прикаспия, в Пермском крае, за исключением северной и западной части, вновь начнутся сильные дожди с грозами.