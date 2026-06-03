С 6 июня стартуют субсидируемые рейсы из Перми в Ярославль

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Этим летом жители региона вновь смогут улететь из Перми в Ярославль. Прямые рейсы по данному направлению стартуют с 6 июня и продлятся до конца августа. Перевозчиком выступит авиакомпания «РусЛайн», рассказали в краевом министерстве транспорта.

В период с 6 июня по 5 июля вылеты из Перми в Ярославль запланированы один раз в неделю – по субботам. С 6 июля до конца августа самолеты будут летать по данному направлению два раза в неделю – по субботам и понедельникам. Длительность полета составит 1 час 35 минут. Рейсы будут выполняться на 50-местных самолетах Bombardier.

В ведомстве добавили, что прямые рейсы в город на Волге – это проект Пермского края и Ярославской области. Объем субсидии каждого из регионов в 2026 году составит 16,6 млн рублей.