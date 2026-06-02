Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Детский онкогематологический центр им. Ф.П. Гааза. Во время визита глава региона пообщался с маленькими пациентами и их родителями, а также вручил сотрудникам Центра благодарственные письма.

В онкогематологическом центре имени Гааза оказывается специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь по профилю детская онкология и гематология. Ежегодно помощь здесь получают больше тысячи ребят. В этом году Центру исполняется 30 лет.

Ранее в здании провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование и создали современные условия для внедрения новых методов лечения пациентов. В обновленных помещениях открыли кабинеты медицинской психологии, дополнительные игровые комнаты и учебный кабинет. Также обустроили пространства для отдыха родителей – появился отдельный буфет, кухня и раскладные кровати в палатах.